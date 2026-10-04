Переговоры США и России по Украине затронули многомиллиардную сделку с активами «Лукойла»

Переговоры администрации президента США Дональда Трампа с Россией по урегулированию войны в Украине расширились и затронули возможную многомиллиардную нефтяную сделку.

По данным The New York Times, речь идет о зарубежных активах российской компании «Лукойл», включая нефтяные месторождения, нефтеперерабатывающие заводы и сети автозаправочных станций.

Сделка потребует одобрения как властей США, так и Кремля.

Как утверждает издание, в обсуждении участвуют американский инвестор Тодд Боэли, несколько ближневосточных бизнес-групп, а также структуры, связанные с американской стороной.

По данным источников, президент России Владимир Путин поднял тему сделки на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 5 сентября в Кремле.

Предполагается, что реализация проекта могла бы стать демонстрацией возможности восстановления коммерческих связей между США и Россией.

Окончательного решения о сделке пока нет.