Переговоры США и России по Украине затронули многомиллиардную сделку с активами «Лукойла»
Переговоры администрации президента США Дональда Трампа с Россией по урегулированию войны в Украине расширились и затронули возможную многомиллиардную нефтяную сделку.
По данным The New York Times, речь идет о зарубежных активах российской компании «Лукойл», включая нефтяные месторождения, нефтеперерабатывающие заводы и сети автозаправочных станций.
Сделка потребует одобрения как властей США, так и Кремля.
Как утверждает издание, в обсуждении участвуют американский инвестор Тодд Боэли, несколько ближневосточных бизнес-групп, а также структуры, связанные с американской стороной.
По данным источников, президент России Владимир Путин поднял тему сделки на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 5 сентября в Кремле.
Предполагается, что реализация проекта могла бы стать демонстрацией возможности восстановления коммерческих связей между США и Россией.
Окончательного решения о сделке пока нет.