Renault вложит более 10 млрд евро во Франции

Renault Group планирует инвестировать более 10 млрд евро во Франции в течение ближайших пяти лет.

Об этом генеральный директор компании Франсуа Прово заявил в интервью France Inter.

Средства планируется направить прежде всего на развитие производства электромобилей и выпуск более доступных автомобилей.

За предыдущие пять лет Renault инвестировала во Франции около 13 млрд евро, в том числе в перестройку промышленной базы под производство электромобилей.

По словам Прово, в 2025 году компания выпустила во Франции около 500 тысяч автомобилей, а в 2026 году рассчитывает увеличить производство как минимум на 25% — примерно до 625 тысяч машин.

Компания связывает рост производства прежде всего с увеличением спроса на электромобили.

В сентябре доля электромобилей достигла рекордных 42% новых регистраций во Франции.