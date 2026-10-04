Канцлер Германии неожиданно прибыл в Киев

Канцлер Германии Фридрих Мерц утром 4 октября прибыл в Киев с необъявленным визитом.

Это его первый визит в Украину с мая 2025 года.

По прибытии Мерц заявил, что Германия намерена продолжать поддержку Украины на фоне усиления российских атак.

В Киев также прибыли министр экономики Катерина Райхе и представители крупных немецких компаний оборонной и энергетической отраслей.

Ожидается, что одной из ключевых тем визита станет соглашение о совместном производстве беспилотников, предназначенных для перехвата российских ударных дронов.

Кроме того, Германия планирует предоставить Украине новый пакет помощи, включающий 1 млрд евро военной поддержки и 350 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры.

Мерц также намерен обсудить с украинским руководством дальнейшее сотрудничество в сфере дальнобойных вооружений и реформы, связанные с борьбой с коррупцией.