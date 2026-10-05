Годами избивал и насиловал родную дочь: в суде вынесли приговор жителю Физули

В Физулинском районе вынесен приговор 39-летнему Фамилу Рамилову (имена и фамилии условные), совершившему насильственные действия в отношении своей родной дочери.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, на процессе в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям мужчина был признан виновным по статье 150.3.3 Уголовного кодекса.

Выяснилось, что в период с 2023 по 2025 год Фамил систематически совершал насильственные действия в отношении своей дочери Джамили (2009 года рождения). Он избивал ее, нанося телесные повреждения, а также неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера.

По решению суда Ф. Рамилов приговорен к 15 годам лишения свободы.