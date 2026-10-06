 Yango Group на форуме CAMCA в Баку: Глобальные технологии должны учитывать особенности каждого рынка | 1news.az | Новости
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Yango Group на форуме CAMCA в Баку: Глобальные технологии должны учитывать особенности каждого рынка

Редакция 1news14:05 - Сегодня
Yango Group на форуме CAMCA в Баку: Глобальные технологии должны учитывать особенности каждого рынка

В столице Азербайджана прошел авторитетный международный форум CAMCA, объединивший ведущих экспертов, предпринимателей и государственных деятелей.

Одним из главных партнеров мероприятия выступила международная технологическая компания Yango Group. В рамках панельных дискуссий топ-менеджмент компании рассказал, как общая технологическая платформа адаптируется к инфраструктуре города, повседневным привычкам и потребностям пользователей на конкретном рынке. В основе такого подхода — локальная экспертиза и партнерства с местным бизнесом.

Центральной темой выступлений представителей Yango стал тезис о том, что в эпоху искусственного интеллекта передовые технологии не могут внедряться по шаблону — они должны учитывать инфраструктуру, повседневные привычки и потребности людей на каждом рынке.

Аденийи Адебайо, директор по развитию бизнеса Yango Group, подчеркнул важность локальной адаптации технологий:

«Каждая страна, каждый народ и культура сами определяют, как адаптировать глобальные технологии под свои потребности. Именно этот подход лежит в основе работы Yango. Технологические модели могут быть глобальными, но продукты обязаны быть локальными. Переход от глобальной компетентности к локальной актуальности — это важный этап для быстрорастущих экономик».

Особое внимание в ходе форума было уделено роли цифровых платформ в децентрализации экономики. Эта тема органично перекликается с масштабными государственными программами Азербайджана по социально-экономическому развитию регионов страны.

«Искусственный интеллект и цифровые сервисы снимают барьеры для развития экономики за пределами столиц, — отметил Адебайо. — Люди в регионах сегодня активно пользуются интернетом и ожидают удобных городских цифровых сервисов. Наша цель — предоставлять технологические решения, которые помогают развивать инфраструктуру и повышать качество жизни по всей стране, а не только в мегаполисах».

Стратегия Yango Group в Азербайджане строится не только на внедрении передовых алгоритмов, но и совместной работе с локальными партнерами. Урхан Сеидов, региональный директор по государственным связям и стратегическим партнёрствам Yango Azerbaijan, обращаясь к участникам форума и деловому сообществу, отметил:

«В основе нашей работы — надежные партнерства. Мы используем глобальную технологическую платформу,  но опираемся на локальную экспертизу и работаем рука об руку с местным бизнесом. Только объединив глобальный опыт с глубоким пониманием местной специфики, мы создаем сервисы, которые представляют реальную ценность для рынка и жителей страны».

Участие Yango Group в форуме CAMCA в качестве генерального партнера вновь подтверждает долгосрочные намерения компании инвестировать в экономику Азербайджана, развивать кадровый потенциал страны и создавать цифровые продукты, отвечающие самым высоким стандартам качества и национальным интересам.

О Yango Group

Yango Group — международная технологическая компания со штаб-квартирой в Дубае, адаптирующая передовые технологии под потребности местных сообществ по всему миру. Компания развивает цифровые сервисы — мобильность, доставку, фудтех, развлечения и другие — в более чем 35 странах Африки, Латинской Америки, Европы, Ближнего Востока, Южной Азии и других регионов.
 

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