Rheinmetall запустил производство спутников радиолокационной разведки в Германии

Германский оборонный концерн Rheinmetall запустил серийное производство космических спутников на своем предприятии в Нойсе после завершения этапа проектирования и развертывания мощностей.

Об этом говорится в заявлении концерна.

Речь идет о производстве космических аппаратов радиолокационного синтезирования апертуры (SAR). Проект реализуется в рамках совместного предприятия с финским спутниковым оператором ICEYE. Технология SAR позволяет получать высокоточные снимки позиций и передвижения войск противника в круглосуточном режиме и при любых погодных условиях. «Планируется, что на предприятии, расположенном на берегу Рейна, ежегодно будут собирать и сертифицировать для вывода на околоземную орбиту несколько десятков спутников», — отметили в Rheinmetall.

Одновременно с этим Rheinmetall совместно с финской компанией ICEYE (в рамках совместного предприятия Rheinmetall ICEYE Space Solutions) передал Бундесверу (ВС ФРГ) под самостоятельное управление группу новейших спутников радиолокационной разведки. Поставка осуществлена менее чем через год после подписания контракта по программе SPOCK 1. Вооруженные силы ФРГ получили прямой эксклюзивный доступ к нескольким спутникам с радиолокатором с синтезированной апертурой. В концерне уточнили, что полученные возможности радиолокационной разведки будут задействованы в том числе для обеспечения безопасности 45-й танковой бригады, дислоцированной на постоянной основе в Литве, а также для общего контроля восточного фланга НАТО.

Как указывает агентство DPA, мощности завода в Нойсе рассчитаны на выпуск около 50 спутников ежегодно. Вывод первого аппарата на орбиту запланирован на начало 2027 года с помощью ракеты-носителя американской компании SpaceX. Полученные со спутников данные планируется поставлять Бундесверу (ВС ФРГ), а также вооруженным силам других государств. Rheinmetall и ICEYE, как уточняется, уже заключили многолетний контракт с оборонным ведомством Германии на сумму €1,7 млрд.

Rheinmetall — крупнейшая оборонная компания Германии. Сейчас Rheinmetall активно диверсифицирует свой портфель заказов. Помимо традиционного производства артиллерийских систем, бронетехники и боеприпасов, концерн поставляет компоненты для авиационной и судостроительной отраслей, а также наращивает производство беспилотных летательных аппаратов.

Источник: ТАСС