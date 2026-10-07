В Армении задержан активист и блогер

В Армении задержан политический активист Артур Даниелян.

Об этом в соцсетях написал адвокат Тигран Атанесян.

До этого Даниелян сообщил в соцсетях, что его пригласили в Следственный комитет.

"Инициировано дело, выдвинуто обвинение. Не знаю, о чем идет речь, но это и не имеет значения. Если выйду от следователя, то в прямом эфире прокомментирую все это", – написал Даниелян.

После этого появилось сообщение юриста о задержании Даниеляна.

Позже Атанесян сообщил, что Даниеляна доставят в суд для избрания в его отношении меры пресечения (следствие ходатайствует об аресте). Его обвиняют в хулиганстве за запись в соцсети. О какой именно записи идет речь, адвокат не сообщил.

Судя по последним постам, Даниелян выступал с резкой критикой в адрес властей.