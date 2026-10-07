Студент училища в польском городе Остроленка ранил ножом семерых человек

В учебном заведении на территории Польши произошло нападение, в результате которого пострадали как минимум семь человек.

Информацию об инциденте распространила радиостанция RMF FM.

Согласно сведениям, озвученным радиостанцией, лицо, совершившее атаку, было задержано.

Возраст задержанного составляет 19 лет. В числе тех, кто получил травмы, оказались студенты техникума, а также преподавательница. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, отмечает RMF FM.

О других обстоятельствах происшествия, включая мотивы нападавшего и точное место инцидента, на момент публикации сведений не приводится. Правоохранительные органы Польши продолжают выяснять детали случившегося.