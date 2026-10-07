Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с днем рождения

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 7 октября позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Об этом сообщает пресс-служба Президента АР.

Глава Азербайджанского государства поздравил Президента России с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, долголетия и новых успехов в государственной деятельности.

Владимир Путин поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поздравление и проявленное внимание.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили удовлетворение развитием азербайджано-российских отношений, обменялись мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества в различных сферах.