Основной объем иностранных инвестиций Азербайджан привлекает из этой страны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на съезде партии «Ени Азербайджан» заявил, что общая стоимость инвестиционных контрактов, подписанных в рамках двух международных инвестиционных форумов, проведенных в стране, превысила 20 млрд долларов (34 млрд манатов).

Глава государства подчеркнул необходимость привлечения иностранных инвестиций как в нефтегазовый, так и в ненефтегазовый сектор.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Одним из ключевых приоритетов нового этапа развития Азербайджана, определенных Президентом страны, является привлечение иностранных инвестиций в ненефтегазовый сектор. Это также важно с точки зрения внедрения в экономику новых технологий и инноваций».

По словам В.Байрамова, в соответствии с новыми целями страны наблюдается рост объема иностранных инвестиций: «В прошлом году объем иностранных вложений в экономику Азербайджана увеличился на 17% и достиг 16,7 млрд манатов. В 2024 году этот показатель составлял 14,3 млрд манатов. В долларовом выражении в прошлом году в экономику страны было привлечено 9,8 млрд долларов (16,66 млрд манатов) иностранных инвестиций».

Депутат отмечает, что основной объем иностранных инвестиций Азербайджан привлекает из Великобритании, что напрямую связано с позицией компании BP в энергетическом секторе страны: «Вместе с тем увеличивается объем инвестиций из Турции, США, Швейцарии, а также стран Персидского залива. В 2025 году общий объем инвестиций в экономику Азербайджана из всех источников, включая иностранные вложения, составил 34,2 млрд манатов. Таким образом, за год инвестиции выросли на 3,3%. Этот рост был обеспечен именно за счет иностранных капиталовложений».

«Подписание контрактов на сумму 10 млрд долларов (17 млрд манатов) в рамках последнего Международного инвестиционного форума позволит привлечь в Азербайджан дополнительные инвестиции в ближайшие годы. Это имеет важное значение и для дальнейшего укрепления инновационной экосистемы страны», - подытоживает В.Байрамов.