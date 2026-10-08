При атаках на два аэропорта в Саудовской Аравии погибли три человека: много раненых

3 человека погибли, еще 36 получили ранения различной степени тяжести в результате двух атак на международные аэропорты в Саудовской Аравии.

Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации королевства.

По данным ведомства, нападения на международный аэропорт Абха и международный аэропорт имени короля Халида произошли 6 и 7 октября. "В международном аэропорту Абха в результате атаки погибли две женщины - гражданки Марокко и Алжира, 28 человек получили ранения", - говорится в заявлении управления. Отмечается, что среди пострадавших есть подданные Саудовской Аравии, а также граждане Бангладеш и Филиппин.

При ударе по аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде погиб гражданин Судана, еще восемь человек пострадали, включая пятерых саудовцев, двух египтян и одного пакистанца. Состояние раненых оценивается от легкого до критического, все они доставлены в больницы для оказания медицинской помощи. Власти зафиксировали материальный ущерб на объектах. Профильные службы оценивают последствия атак и принимают необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров и полетов гражданской авиации.