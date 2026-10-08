Еще 13 репатриантов из Сирии начали проходить социальную реабилитацию в Азербайджане - ФОТО

Еще 13 граждан Азербайджана - 6 женщин и 7 детей, - доставленных из Сирийской Арабской Республики, размещены в профильном учреждении социального обслуживания Агентства социальных услуг, где начата их социальная реабилитация.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, граждане возвращены в страну в рамках репатриационных мероприятий, осуществляемых правительством Азербайджана.

В учреждении проведен их первичный медицинский осмотр, а также приняты необходимые меры поддержки для оценки социального и психологического состояния.

Работа по социальной реабилитации репатриантов продолжается. После завершения этапа реабилитации граждане будут направлены по домам.

На следующем этапе социальные работники и психологи Агентства посетят их дома, оценят индивидуальное положение и определят меры социальной поддержки в соответствии с потребностями.

Услугами социальной реабилитации Агентства социальных услуг воспользовались более 630 человек, репатриированных в Азербайджан. По состоянию на 8 октября 2026 года мероприятия по социальной реабилитации продолжаются в отношении 85 репатриантов.