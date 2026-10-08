Азербайджан возглавит Консультативную встречу лидеров ЦА в 2027 году

Азербайджан в 2027 году будет председательствовать на Консультативной встрече глав государств Азербайджана и Центральной Азии.

Об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе 8-й Консультативной встречи глав государств Азербайджана и Центральной Азии в Авазе, сообщает специальный корреспондент Trend.

"Уверен, что председательство Азербайджана придаст новый импульс нашей совместной работе и развитию взаимовыгодного сотрудничества. Кыргызская Республика готова оказать необходимую поддержку и содействовать успешной реализации приоритетов председательства Азербайджана", - заявил С. Жапаров.

8-я Консультативная встреча глав государств Азербайджана и Центральной Азии состоялась 8 октября 2026 года в национальной туристической зоне "Аваза" (город Туркменбаши, Туркменистан). Это была первая полноценная встреча в обновленном формате после решения о полноправном участии Азербайджана, принятого на саммите в Ташкенте в ноябре 2025 года.

В ходе встречи обсуждались вопросы региональной безопасности, политико-дипломатического взаимодействия, торгово-экономического сотрудничества, энергетики, транспортно-логистических коридоров, экологии и гуманитарных связей. По итогам саммита были подписаны Совместное заявление 8-й Консультативной встречи глав государств Азербайджана и Центральной Азии, а также Решение о нормативных документах данного формата.