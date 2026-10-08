Пашинян прояснил будущее оказавшегося в Армении азербайджанского солдата

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге прокомментировал ситуацию с военнослужащим Азербайджана, который оказался на территории Армении.

По словам главы армянского правительства, в настоящее время Баку не ставит вопрос об экстрадиции солдата и не ведет подобных обсуждений, передают армянские СМИ.

Как отметил Пашинян, в Азербайджане в отношении военного было инициировано уголовное производство, и если он вернется на родину, его ожидает судебное преследование. В то же время премьер-министр подчеркнул, что он не может утверждать, будто азербайджанский солдат останется в Армении пожизненно.

В настоящее время в отношении задержанного ведется следствие, после завершения которого состоится суд, уполномоченный вынести окончательный приговор. На период следствия азербайджанский военный арестован сроком на два месяца.

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