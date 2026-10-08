В Польше второй раз за сутки произошло нападение с ножом в школе

Сегодня утром в начальной школе имени Иоанна Павла II в деревне Лещидул-Новины Мазовецкого воеводства Польши 15-летний бывший ученик ранил трёх сотрудников.

Полиция задержала подростка, сообщили представитель полиции Мазовецкого воеводства и глава польского МВД Марцин Кервиньский.

Нападение произошло около 9 часов утра по местному времени. Среди пострадавших были сотрудница, отвечавшая за хозяйственные работы, учительница и директор школы.

Представитель полиции сообщила телеканалу TVN24, что учительница и директор получили ранения, когда пытались остановить подростка. По данным полиции, директор обезвредил нападавшего до его задержания. На место прибыли полиция и пожарные.

После нападения 37-летнюю сотрудницу школы удалось реанимировать, однако позднее полиция сообщила, что она скончалась.

Днём ранее в городе Остроленка Мазовецкого воеводства произошло нападение с ножом в местном техникуме.