Международным путешественникам рассказали об истории Азыхской пещеры - ФОТО

Международным путешественникам, посетившим Азыхскую пещеру в Ходжавендском районе, рассказали об истории и археологическом значении этого объекта.

Как передает Report, сотрудник Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры Нихат Рагимли сообщил, что Азыхская пещера является крупнейшей известняковой пещерой Южного Кавказа и одним из древнейших мест обитания человека в Евразии.

По его словам, исследования пещеры проводятся с 1960 года под руководством археолога Мамедали Гусейнова. За это время были обнаружены 10 культурных слоев общей толщиной 14,5 метра, тысячи каменных орудий и остатки фауны.

«Следы обитания человека в пещере относятся примерно к периоду 1,2 млн лет назад. Особое научное значение имеют обнаруженный в 1968 году фрагмент нижней челюсти древнего человека — азыхантропа, возраст которого оценивается в 300–400 тыс. лет, а также очаг, обнесенный каменной стеной и датируемый 700–500 тыс. лет назад», — сказал Рагимли.

Он также рассказал гостям о раскопках, проводившихся армянами в пещере в период оккупации.

«В период оккупации, начиная с 2002 года, армянскими археологами при участии иностранных исследователей без согласия Азербайджана в пещере проводились раскопки, а полученные находки были вывезены в Армению. Эти действия противоречат требованиям Второго протокола 1999 года к Гаагской конвенции 1954 года и Европейской конвенции об охране археологического наследия 1992 года.

В настоящее время на основании меморандума, подписанного между Институтом археологии и антропологии НАНА и Лейбницевским центром археологии Германии (LEIZA), Азыхская международная палеолитическая археологическая экспедиция уже третий год продолжает исследования. В экспедиции, наряду с Азербайджаном и Германией, участвуют специалисты еще из 10 стран. У второго входа в пещеру (Азых 2) была обнаружена ранее неизвестная обширная галерея, а образцы, взятые в 2025 году из III слоя, методом ОСЛ (оптически стимулированной люминесценции) были датированы приблизительно 300 тыс. лет назад. Пещера в 2021 году вместе с пещерой Таглар была включена в Предварительный список (Tentative List) Списка всемирного наследия ЮНЕСКО».

Поездка международных путешественников проходит под руководством основателя всемирно известного клуба Most Traveled People (MTP) Чарльза Вили. В нынешнюю группу входят около 40 человек из 13 стран, включая США, Канаду, Францию, Германию, Швейцарию и Великобританию.

Согласно программе поездки, путешественники также посетят албанские храмы, отражающие древнюю историю Азербайджана.