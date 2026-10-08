От участника до председателя: Азербайджан получил новый мандат в Центральной Азии

Только год назад Азербайджан вошел в центральноазиатский формат - и долго ждать следующего шага не пришлось.

Сегодня страны региона единогласно избрали нашу страну председателем Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Следующий саммит пройдет в Азербайджане. То есть Баку теперь предстоит не просто участвовать в формировании общей повестки, а вести ее вперед.

Для Баку это, безусловно, знаменательное событие. Путь от приглашенного гостя до председателя оказался чрезвычайно коротким. Столь быстрое продвижение Азербайджана в центральноазиатском формате имеет вполне конкретную основу - интенсивное политическое, экономическое и транспортное взаимодействие.

Доверие, которое возникло не сегодня

Нынешнее решение вполне объяснимо той динамикой, которую за последнее время приобрели отношения Азербайджана со странами Центральной Азии. Визиты лидеров идут один за другим, растут торговые обороты и инвестиции, формируются совместные фонды, появляются новые проекты. Так постепенно складывается пространство C6 - пять государств Центральной Азии и Азербайджан, объединенные растущей сетью политических, экономических и транспортных связей.

Еще в июле, выступая на неформальной встрече в Чолпон-Ате, Ильхам Алиев привел весьма показательные цифры. С начала 2023 года он посетил страны Центральной Азии 16 раз, тогда как лидеры государств региона за тот же период совершили 26 визитов в Азербайджан. Президент тогда сделал вывод, который сегодня после решения о председательстве звучит еще весомее: «Эта статистика (взаимных визитов – ред.) лучше всех говорит о динамике, о близости отношений, о том, что сегодня Центральная Азия и Азербайджан уже превратились в один геополитический и геоэкономический регион».

Особенно наглядно братство наших стран проявилось в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. Узбекистан построил в Физули школу имени Мирзы Улугбека, Казахстан - Центр детского творчества имени Курмангазы, Кыргызстан - школу имени Манаса в Агдаме. По инициативе Гурбангулы Бердымухамедова в Физули строится мечеть. Для Азербайджана это имеет важное символическое значение. Это доверие, которое получает материальное выражение.

Есть и экономическое измерение. В прошлом году товарооборот Азербайджана со странами Центральной Азии вырос более чем на 50%. В Азербайджане работают свыше 400 компаний с капиталом из государств региона. Созданы совместные инвестиционные фонды с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном, причем капитал каждого из них исчисляется сотнями миллионов долларов.

Президент Азербайджана справедливо поставил здесь более амбициозную задачу, чем простое увеличение торговли. «Нужно не только увеличивать взаимную торговлю, важно вместе инвестировать, производить и выходить на внешние рынки», - сказал Ильхам Алиев.

В этих словах фактически обозначена экономическая философия нового этапа. Торговля связывает государства, но совместное производство и инвестиции делают эту связь значительно прочнее.

Каспий – больше не граница

Есть еще один фактор, который делает нынешнее председательство Азербайджана особенно закономерным. Это география.

Каспийское море, которое долго воспринималось прежде всего как пространство, разделяющее два региона, сегодня все больше становится связующим звеном между Центральной Азией и Южным Кавказом. И здесь Азербайджан объективно занимает ключевое положение.

Через нашу страну проходят транспортные маршруты, связывающие центральноазиатские государства с международными рынками. Развиваются портовая, железнодорожная и автомобильная инфраструктура, растут перевозки по Среднему коридору. Одновременно формируется цифровая составляющая этой связи - проект «Цифровой Шелковый путь», оптоволоконные линии по дну Каспия.

Не менее важна энергетика. Азербайджан становится маршрутом для выхода энергоресурсов Центральной Азии на внешние рынки. Через территорию страны транспортируется нефть из Туркменистана и Казахстана. Одновременно Азербайджан, Казахстан и Узбекистан работают над созданием зеленого энергетического коридора.

Иными словами, сегодняшняя региональная связь уже строится не на одной политической близости. Она опирается на дороги, порты, энергетику, инвестиции, производство и цифровые коммуникации. Именно поэтому нынешнее решение о председательстве имеет гораздо более глубокий смысл, чем просто символический жест в адрес Баку.

Тридцать пять лет независимости и новая география региона

Есть еще одна дата, которая придает происходящему особый смысл. В этом году исполняется 35 лет независимости Азербайджана и государств Центральной Азии.

Три с половиной десятилетия - достаточный срок, чтобы увидеть, насколько сильно изменилось пространство, которое когда-то существовало в совершенно другой политической системе. Сегодня это независимые государства, самостоятельно определяющие свои интересы, выстраивающие внешние связи и создающие собственные механизмы регионального взаимодействия.

Для Азербайджана понимание ценности независимости особенно тесно связано с исторической памятью. Выступая в июле на Шушинском глобальном медиафоруме, Ильхам Алиев говорил об этом предельно конкретно: «И если посмотреть, например, на Азербайджан в период колонизации в XIX веке, в XX веке и на сегодняшний Азербайджан, то это как день и ночь».

Затем глава государства связал историческую независимость с сегодняшними возможностями страны и подвел итог фразой, которая в нынешнем контексте звучит особенно уместно: «За эти более чем 30 лет Азербайджан, как уже отмечалось, стал средней державой. В этом и заключается преимущество независимости».

Сегодняшнее решение в «Авазе» - еще одно проявление этого преимущества. Независимость позволила Азербайджану самостоятельно определить свое место в меняющейся системе международных связей. И теперь страна получает возможность не просто участвовать в формирующейся региональной архитектуре, а возглавить ее очередной этап. Полученный от братских стран вотум доверия предстоит превращать в повестку председательства, а повестку - в новые проекты и решения.

Али Мамедов