В Чехии открылась экспозиция, посвященная минной проблеме Азербайджана - ФОТО

7 октября 2026 года Общественное объединение «Фотоклуб Gilavar» Азербайджана продолжило в Брно, втором по величине городе Чехии, международную кампанию за провозглашение цели «мира, свободного от мин» в качестве 18-й Цели устойчивого развития ООН.

В Брно при партнерстве азербайджанской диаспорской организации «Land of Fire» в Чехии открылась экспозиция, посвященная минной войне Армении против Азербайджана.

В экспозиции представлены документальные фотографии, отражающие истории жизни азербайджанцев, пострадавших от минной войны Армении, а также тяжелые последствия взрывов мин.

Посетителям сообщили, что масштабное минирование Арменией территорий Азербайджана в период оккупации и продолжающийся отказ с ее стороны предоставить достоверные карты минных полей являются одними из главных препятствий для безопасного возвращения азербайджанцев на родные земли. Было отмечено, что в качестве практического выражения приверженности миру и в целях укрепления взаимного доверия Армения должна проявить гуманитарную ответственность и не скрывать достоверные карты минных полей. На выставке в Брно также было подчеркнуто, что проблема мин и вопрос пропавших без вести тесно связаны между собой, причем в обоих случаях основными целями являются мирные люди. На освобожденных территориях на сегодняшний день обнаружено 32 массовых захоронения, а проведенные экспертизы человеческих останков подтвердили, что убитые азербайджанцы подвергались пыткам.

«Фотоклуб Gilavar» является победителем грантового конкурса 2026 года «Инициативы по проблеме мин и неразорвавшихся боеприпасов», объявленного совместно Агентством государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики и Фондом возрождения Карабаха при партнерстве ANAMA.