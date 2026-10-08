В Сумгаите найдено тело утонувшего в море 82-летнего мужчины

В поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгаит 24 сентября обнаружено тело утонувшего в море 82-летнего Фархада Месим оглу Искендерова.

Как сообщает Qafqazinfo, информацию об этом распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики.

Отмечается, что тело мужчины 1944 года рождения было обнаружено в воде и извлечено водолазами Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах ведомства.