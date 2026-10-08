В Джебраиле на мине подорвался местный житель

8 октября 2026 года на территории села Дагмашанлы Джебраильского района произошел взрыв мины. Житель Джебраильского района 2000 года рождения Орхан Ашраф оглу Гахраманов получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Как сообщает 1news.az, информацию распространили пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA).

По их данным, О. Гахраманов наступил на противопехотную мину, когда пас скот на неочищенной от мин территории освобожденного от оккупации Джебраильского района.

По факту в прокуратуре Джебраильского района проводится расследование.

ANAMA, МВД и Генеральная прокуратура вновь призвали граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к знакам минной опасности, не трогать подозрительные предметы, не заходить на незнакомые территории и не вторгаться на участки, где ведутся работы по ограждению.