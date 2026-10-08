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AnewZ получил эксклюзивный доступ к переходу Керем-Шалом в Израиле

Редакция 1news17:04 - Сегодня
AnewZ получил эксклюзивный доступ к переходу Керем-Шалом в Израиле

Съёмочная группа телеканала AnewZ получила эксклюзивный доступ к пограничному переходу Керем-Шалом, через который осуществляется доставка гуманитарной помощи в сектор Газа. Редкие кадры из одного из наиболее чувствительных объектов на границе Израиля и Газы вошли в документальный фильм «Frontline: Israel — Three Years of War», премьера которого состоялась 7 октября, в третью годовщину атаки ХАМАС.

Автором фильма выступила азербайджанская журналистка и телеведущая Анастасия Лаврина, режиссёром — Бахруз Гадиров.

Одной из центральных частей документального расследования стали съёмки на переходе Керем-Шалом. Команда AnewZ получила возможность непосредственно на месте проследить, как организован процесс поступления, проверки и передачи гуманитарных грузов, предназначенных для гражданского населения сектора Газа.

Эксклюзивные кадры показывают работу пограничного перехода, процедуры досмотра грузов и механизмы их дальнейшей передачи. Особое внимание уделено противоречию между требованиями безопасности, на которых настаивает израильская сторона, и острой необходимостью обеспечения гуманитарной помощи населению Газы, переживающему последствия многолетнего конфликта.

«Керем-Шалом стал для нас одной из важнейших точек съёмок. Мы хотели не просто услышать заявления сторон, а своими глазами увидеть, как функционирует один из ключевых маршрутов доставки гуманитарной помощи в Газу. Здесь особенно отчётливо понимаешь, насколько тесно переплетены вопросы безопасности, политики и человеческих жизней. Но главное — за всеми этими процедурами стоят люди, для которых поступление гуманитарной помощи является вопросом выживания», — рассказала автор фильма Анастасия Лаврина.

Съёмки также проходили на месте проведения музыкального фестиваля Nova, ставшего одним из символов трагедии 7 октября 2023 года, в кибуце Нахаль-Оз, Сдероте, Тель-Авиве, Иерусалиме и на севере Израиля.

Автор документального фильма прослеживает, как нападение ХАМАС и последовавшая война в секторе Газа привели к масштабным человеческим потерям, гуманитарной катастрофе и расширению противостояния на Ближнем Востоке.

Среди собеседников Анастасии Лавриной — бывший глава военной разведки Израиля Амос Ядлин, бывший советник по национальной безопасности Яаков Амидрор и бывший заместитель министра обороны Эфраим Снэ. В интервью обсуждаются противостояние с Ираном, ситуация на границах с Ливаном и Сирией, напряжённость в отношениях с Турцией, роль США и перспективы дипломатического урегулирования.

Отдельная часть фильма посвящена отношениям Израиля и Азербайджана. В частности, рассматривается решение израильского правительства признать события 1915 года в Османской империи «геноцидом армян», вызвавшее негативную реакцию Баку. Израильские эксперты, опрошенные в фильме, подвергают это решение критике, указывая на его политические последствия. Эфраим Снэ характеризует подобные шаги как проявление популизма, а журналист Арад Нир обращает внимание на отсутствие должной оценки их последствий для двусторонних отношений.

По словам Анастасии Лавриной, главной задачей съёмочной группы было показать не только военную и политическую сторону происходящего, но и человеческое измерение конфликта.

«Мы начали нашу историю там, где утром 7 октября 2023 года оборвалась музыка и началась трагедия. Спустя три года война изменила не только Израиль и Газу, но и весь Ближний Восток. На протяжении съёмок я задавала своим собеседникам один принципиальный вопрос: каким может быть выход из этого противостояния? Ведь за политическими решениями, военными операциями и дипломатическими заявлениями стоят человеческие жизни. И именно их сохранение должно оставаться главным приоритетом», — подчеркнула журналистка.

Документальный фильм «Frontline: Israel — Three Years of War» вышел в эфир AnewZ 7 октября 2026 года и стал очередной работой документального проекта AnewZ Frontline, посвящённого вооружённым конфликтам, вопросам международной безопасности и их последствиям для гражданского населения.

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