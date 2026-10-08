В Баку автомобиль сбил женщину и трехлетнего ребенка

В Наримановском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два пешехода, в том числе трехлетний ребенок.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на BAKU.WS, ДТП произошло 7 октября на пересечении улиц Гасана Алиева и Хана Шушинского. В результате происшествия автомобиль сбил двух пешеходов - женщину 1959 года рождения и мальчика 2022 года рождения.

После аварии сотрудники Государственной дорожной полиции, находившиеся на территории, оперативно вмешались в ситуацию и доставили пострадавших в медицинское учреждение на служебном автомобиле.

В пресс-службе Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями сообщили, что 7 октября около 17:10 женщина 1959 года рождения и ребенок 2022 года рождения были госпитализированы в отделение скорой и неотложной медицинской помощи Клинического медицинского центра.

Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. Согласно информации медицинского учреждения, у обоих диагностированы поверхностные травмы различных частей тела.

Сведения о состоянии водителя, обстоятельствах аварии и причинах дорожно-транспортного происшествия уточняются.