Сезен Аксу госпитализировали в Стамбуле

Турецкая певица Сезен Аксу несколько дней провела в частной больнице в Стамбуле, где ей сделали биопсию.

Об этом сообщает газета Cumhuriyet. По информации издания, артистка находилась в медицинском учреждении в районе Нишанташи на прошлой неделе. После проведенных процедур она вернулась домой, где сейчас отдыхает - отмечается, что состояние 72-летней певицы оценивается как хорошее.

Причина проведения биопсии и ее результаты пока не раскрываются - официальных заявлений представителей артистки по этому поводу в турецкие СМИ пока не поступало.

Феликс Вишневецкий