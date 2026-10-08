Генерал возместил государству 12 млн манатов по делу о хищениях в Минобороны

Стало известно, какая часть из 160 миллионов манатов госсредств, присвоенных в Министерстве обороны, была возмещена.

Как сообщает Qafqazinfo, обвиняемыми лицами государству было возвращено около 41 миллиона манатов. Из этой суммы 38 миллионов манатов были выплачены в период предварительного следствия, а чуть более 2 миллионов — на этапе первой и апелляционной инстанций судов.

Из причиненного государству ущерба 12 миллионов манатов выплатил бывший начальник Финансово-бюджетного управления Министерства обороны, приговоренный к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы генерал-майор Низами Мамедов. Оставшаяся часть была возвращена за счет других обвиняемых лиц.

Кроме того, имущество лиц, признанных виновными по уголовному делу, было конфисковано в пользу государства.

На последнем заседании апелляционного суда бывший начальник финансовой службы Военно-морских сил Вюсал Ализаде заявил, что в случае освобождения из-под стражи они готовы выплатить оставшуюся часть причиненного государству ущерба, приходящуюся на их долю. Приговоренный к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы Ализаде отбывает наказание уже более 4 лет. Он попросил об освобождении, отметив, что возмещение ущерба государству важнее, чем нахождение в заключении.

Бакинский апелляционный суд в своем окончательном решении не удовлетворил жалобы офицеров. Было принято решение о продлении срока их ареста.

Сообщается, что осужденные лица подадут кассационную жалобу на это решение. Окончательное решение вынесет Верховный суд.

Отметим, что 143-миллионная часть ущерба относится к генералу Низами Мамедову и начальникам видов войск, а другая часть — к ранее осужденным офицерам и другим лицам, фигурирующим в деле.