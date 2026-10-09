 В ряде районов Баку временно ограничат подачу электроэнергии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В ряде районов Баку временно ограничат подачу электроэнергии

Редакция 1news08:47 - Сегодня
В ряде районов Баку временно ограничат подачу электроэнергии

В ряде районов Баку в связи с ремонтными и реконструкционными работами будут введены временные ограничения в подаче электроэнергии.

Как сообщает 1news.az, об этом проинформировало ОАО "Азеришыг".

В целях повышения качества электроснабжения и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию 9 октября в Хатаинском районе будут проведены ремонтные работы на трансформаторном пункте напряжением 10/0,4 кВ, а в Бинагадинском районе - реконструкция воздушных линий электропередачи "Масазыр-1" и "Масазыр-2" напряжением 6 кВ.

На территории обслуживания Хатаинского управления энергоснабжения и сбыта с 10:00 до 15:00 подача электроэнергии будет ограничена на части проспекта Гянджа и в районе школы №191.

На улице 10 Мая и в нижней части дороги Хырдалан - Бинагади, входящих в зону обслуживания Биляджарского управления энергоснабжения и сбыта, с 11:00 до 16:00 ожидаются кратковременные перебои в электроснабжении.

После завершения работ потребители на указанных территориях будут обеспечены более качественным и стабильным электроснабжением.

Поделиться:
159

Актуально

Хроника

Ильхам Алиев: Надеемся, что миротворческие усилия Трампа получат должное ...

Экономика

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Мнение

Сегодня - день освобождения Гадрута

Хроника

Президент Ильхам Алиев ознакомился с Фестивалем национальных блюд ...

Общество

На 17 улицах и проспектах Баку наблюдаются сильные заторы

В ряде районов Баку временно ограничат подачу электроэнергии

Иностранная туристка пострадала из-за камнепада в Габале - ФОТО

Мухтар Бабаев: Азербайджан подчеркнул солидарность с малыми островными государствами - ФОТО

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

В Баку перед школой убит 18-летний юноша - подозреваемый задержан - ОБНОВЛЕНО

Эрдоган открыл бульвар «Азербайджан»

На горизонте - первый всадник: Имя ему - Чума? Что известно о ситуации в Иркутске - объясняет эксперт

В Азербайджане эти товары официально не будут считаться игрушками

Последние новости

Садыр Жапаров усиливает партнерство с Азербайджаном — новая глава отношений

Сегодня, 09:10

На 17 улицах и проспектах Баку наблюдаются сильные заторы

Сегодня, 08:58

Уиткофф и Кушнер могут вновь приехать в Москву в октябре

Сегодня, 08:55

В Японии произошла утечка данных около 14 млн пользователей сервиса Sky Ticket

Сегодня, 08:50

В ряде районов Баку временно ограничат подачу электроэнергии

Сегодня, 08:47

Ильхам Алиев: Надеемся, что миротворческие усилия Трампа получат должное признание Нобелевского комитета - ФОТО

Сегодня, 08:42

Сегодня - день освобождения Гадрута

Сегодня, 00:00

Иностранная туристка пострадала из-за камнепада в Габале - ФОТО

08 / 10 / 2026, 23:59

Мухтар Бабаев: Азербайджан подчеркнул солидарность с малыми островными государствами - ФОТО

08 / 10 / 2026, 23:40

Зангезурский коридор обсудят на 13-м саммите ОТГ

08 / 10 / 2026, 23:22

США вводят новые санкции против теневого флота Ирана

08 / 10 / 2026, 23:05

Подорвавшиеся на минах в Джабраиле являются отцом и братом шехида - ФОТО

08 / 10 / 2026, 22:42

Сахиба Гафарова председательствовала на координационном совещании Парламентской сети Движения неприсоединения в Танзании

08 / 10 / 2026, 22:23

Трамп: США не будут бить по Ирану до ноябрьских выборов в Конгресс

08 / 10 / 2026, 22:00

МИД: после окончания войны число жертв мин в Азербайджане достигло 443

08 / 10 / 2026, 21:40

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в Туркменистан

08 / 10 / 2026, 21:29

Президент Ильхам Алиев ознакомился с Фестивалем национальных блюд стран-участниц СНГ - ФОТО

08 / 10 / 2026, 21:25

БИГ распространила заявление в связи с протестами во Франции

08 / 10 / 2026, 21:00

«Все, кроме Азербайджана»: УЕФА опубликовал план, написанный на случай поражения в борьбе с ФИФА

08 / 10 / 2026, 20:47

Второй за день минный инцидент в Джебраиле: Отец ранее пострадавшего Орхана Гахраманова также подорвался на мине

08 / 10 / 2026, 20:37
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55