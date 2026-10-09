 На 17 улицах и проспектах Баку наблюдаются сильные заторы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

На 17 улицах и проспектах Баку наблюдаются сильные заторы

Редакция 1news08:58 - Сегодня
На 17 улицах и проспектах Баку наблюдаются сильные заторы

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, в настоящее время заторы наблюдаются на следующих улицах и проспектах Баку:

1. Баку-Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Проспект Ататюрка, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдульвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

7. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

8. Проспект Бабека, в направлении центра;

9. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

10. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

11. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

12. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

13. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

14. Первая приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

15. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

16. Улица Ниязи, в направлении площади "Азнефть";

17. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20.

Поделиться:
125

Актуально

Хроника

Ильхам Алиев: Надеемся, что миротворческие усилия Трампа получат должное ...

Экономика

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Мнение

Сегодня - день освобождения Гадрута

Хроника

Президент Ильхам Алиев ознакомился с Фестивалем национальных блюд ...

Общество

На 17 улицах и проспектах Баку наблюдаются сильные заторы

В ряде районов Баку временно ограничат подачу электроэнергии

Иностранная туристка пострадала из-за камнепада в Габале - ФОТО

Мухтар Бабаев: Азербайджан подчеркнул солидарность с малыми островными государствами - ФОТО

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Утверждены правила одежды для учителей

В Азербайджане эти товары официально не будут считаться игрушками

В Баку перед школой убит 18-летний юноша - подозреваемый задержан - ОБНОВЛЕНО

В Баку убит школьник

Последние новости

Садыр Жапаров усиливает партнерство с Азербайджаном — новая глава отношений

Сегодня, 09:10

На 17 улицах и проспектах Баку наблюдаются сильные заторы

Сегодня, 08:58

Уиткофф и Кушнер могут вновь приехать в Москву в октябре

Сегодня, 08:55

В Японии произошла утечка данных около 14 млн пользователей сервиса Sky Ticket

Сегодня, 08:50

В ряде районов Баку временно ограничат подачу электроэнергии

Сегодня, 08:47

Ильхам Алиев: Надеемся, что миротворческие усилия Трампа получат должное признание Нобелевского комитета - ФОТО

Сегодня, 08:42

Сегодня - день освобождения Гадрута

Сегодня, 00:00

Иностранная туристка пострадала из-за камнепада в Габале - ФОТО

08 / 10 / 2026, 23:59

Мухтар Бабаев: Азербайджан подчеркнул солидарность с малыми островными государствами - ФОТО

08 / 10 / 2026, 23:40

Зангезурский коридор обсудят на 13-м саммите ОТГ

08 / 10 / 2026, 23:22

США вводят новые санкции против теневого флота Ирана

08 / 10 / 2026, 23:05

Подорвавшиеся на минах в Джабраиле являются отцом и братом шехида - ФОТО

08 / 10 / 2026, 22:42

Сахиба Гафарова председательствовала на координационном совещании Парламентской сети Движения неприсоединения в Танзании

08 / 10 / 2026, 22:23

Трамп: США не будут бить по Ирану до ноябрьских выборов в Конгресс

08 / 10 / 2026, 22:00

МИД: после окончания войны число жертв мин в Азербайджане достигло 443

08 / 10 / 2026, 21:40

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в Туркменистан

08 / 10 / 2026, 21:29

Президент Ильхам Алиев ознакомился с Фестивалем национальных блюд стран-участниц СНГ - ФОТО

08 / 10 / 2026, 21:25

БИГ распространила заявление в связи с протестами во Франции

08 / 10 / 2026, 21:00

«Все, кроме Азербайджана»: УЕФА опубликовал план, написанный на случай поражения в борьбе с ФИФА

08 / 10 / 2026, 20:47

Второй за день минный инцидент в Джебраиле: Отец ранее пострадавшего Орхана Гахраманова также подорвался на мине

08 / 10 / 2026, 20:37
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55