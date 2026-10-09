Садыр Жапаров усиливает партнерство с Азербайджаном — новая глава отношений

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 8 октября принял участие в восьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая проходит в комплексе "Аваза" в Туркменистане.

В саммите также приняли участие президенты Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана.

Выступление Садыра Жапарова на встрече показывает, что Бишкек рассматривает взаимодействие с Азербайджаном не только в политическом формате, но и как возможность расширить практические связи в торговле, промышленности, транспорте, цифровой экономике и туризме. При этом ряд инициатив напрямую связан с задачей усиления экономических связей между Центральной Азией и Южным Кавказом.

Одним из ключевых предложений кыргызской стороны стало создание единой электронной торговой площадки Центральной Азии и Азербайджана.

"В этом отношении мы предлагаем создать единую электронную торговую площадку Центральной Азии и Азербайджана. Это позволит потребителям и бизнесу получить более широкий доступ к товарам, производимым в странах региона", — заявил Садыр Жапаров.

По его словам, развитие электронной торговли должно сопровождаться расширением промышленной кооперации. Кыргызстан предлагает правительствам стран региона определить конкретные взаимовыгодные проекты в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, легкой промышленности, производства строительных материалов и логистики с указанием участников, источников финансирования и сроков реализации.

Такой подход может создать основу для перехода от роста взаимной торговли к более устойчивой производственной кооперации. В случае реализации подобных проектов Азербайджан и Кыргызстан могут получить дополнительные возможности для продвижения продукции друг друга, а предприятия Центральной Азии — для выхода через азербайджанскую инфраструктуру на рынки Южного Кавказа и далее.

Транспортная составляющая при этом остается одним из наиболее важных элементов формирующейся региональной связки. Садыр Жапаров предложил транспортным ведомствам стран совместно с перевозчиками разработать практические решения по унифицированным грузовым тарифам, координации графиков, сокращению простоев и цифровому отслеживанию грузов.

"Нашим ориентиром должны стать измеримые результаты: снижение стоимости доставки и сокращение времени в пути. При этом каждая страна должна иметь возможность полноценно участвовать в региональных транспортных проектах и получать от них экономическую отдачу", — подчеркнул президент Кыргызстана.

В этом контексте особое значение приобретает железнодорожный проект Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Его дальнейшая интеграция с маршрутами через Центральную Азию, Каспийское море и Азербайджан способна сформировать дополнительную сухопутно-морскую связку между Китаем, странами региона и рынками Южного Кавказа. Для Кыргызстана это создает возможность расширить варианты выхода на внешние рынки, а для Азербайджана — укрепить роль транспортного звена между Центральной Азией и более широкими международными маршрутами.

Торговая динамика также показывает, что экономические связи двух стран уже имеют заметную основу для дальнейшего расширения. В 2025 году товарооборот между Азербайджаном и Кыргызстаном составил 77,17 миллиона долларов, увеличившись примерно в 1,9 раза по сравнению с 2024 годом. При этом импорт Азербайджана из Кыргызстана достиг 53,75 миллиона долларов, тогда как экспорт Азербайджана в Кыргызстан составил 23,42 миллиона долларов. За январь–июль 2026 года ситуация изменилась. Экспорт Азербайджана в Кыргызстан составил 30,03 миллиона долларов, превысив показатель за весь 2025 год на 28,2 процента, тогда как импорт из Кыргызстана составил 4,03 миллиона долларов. В результате положительное торговое сальдо Азербайджана за этот период достигло около 26 миллионов долларов. Такая динамика создает условия для дальнейшего увеличения взаимных поставок и расширения ассортимента товаров.

Дополнительной опорой для инвестиционного сотрудничества остается Азербайджано-кыргызский фонд развития. В июле 2026 года его капитал был увеличен со 100 миллионов долларов до 200 миллионов долларов. Параллельно были открыты три совместных проекта и запущены еще восемь инициатив, что создает финансовую базу для дальнейшего перехода к более крупным производственным проектам.

Отдельное место в двусторонних отношениях занимает туризм. В июле в селе Кара-Ой на Иссык-Куле был открыт построенный азербайджанской стороной пятизвездочный "Baku Resort & Spa". Проект занимает более 17 гектаров, включает 111 номеров и 10 коттеджей, рассчитан на 330 гостей, а на начальном этапе предусматривает создание 255 рабочих мест. Подобные проекты формируют не только туристическую инфраструктуру, но и дополнительные каналы для развития человеческих и деловых связей.

На этом фоне взаимодействие Азербайджана и Кыргызстана постепенно выходит за рамки отдельных проектов. Этому способствует и политическая база отношений. Ранее между двумя странами был подписан Договор о союзнических отношениях. Посол Кыргызстана в Азербайджане Максат Мамытканов отмечал, что после государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан отношения были подняты на более высокий уровень межгосударственного взаимодействия, а сотрудничество ожидается более активным по всем направлениям.

Перспективы дальнейшего сближения могут развиваться по нескольким направлениям. Одним из них может стать увеличение взаимной торговли за счет расширения ассортимента поставок и появления новых производственных проектов. Другой вариант связан с постепенным формированием единой цифровой и логистической среды, включая электронную торговлю, цифровые документы, отслеживание грузов и согласование тарифов.

Еще один возможный сценарий предполагает более тесную интеграцию транспортных проектов Кыргызстана с маршрутами через Каспийское море и Азербайджан. В таком случае железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан может рассматриваться как один из элементов более широкой региональной транспортной системы, связывающей Центральную Азию с Азербайджаном и далее с международными рынками.

При этом развитие сотрудничества может идти и через инвестиционную и туристическую составляющие. Увеличение капитала Азербайджано-кыргызского фонда развития способно обеспечить финансирование новых проектов, тогда как совместное продвижение туристических маршрутов может укрепить контакты между гражданами двух стран. Отдельным направлением остается экологическое сотрудничество, включая рациональное использование природных ресурсов, сохранение ледников и горных экосистем.