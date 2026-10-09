Ильхам Алиев прибыл в Комплекс «Аваза» для участия в заседании Совета глав государств СНГ - ФОТО

9 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Комплекс «Аваза» в городе Туркменбаши для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Затем Президент Азербайджана и другие главы государств и правительств, принимающие участие в мероприятии, сделали совместное фото.