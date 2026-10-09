Азербайджан и Марокко обсудили сотрудничество в обороне и космосе

Азербайджан и Марокко обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в сфере обороны и космоса.

Об этом говорится в публикации посла Азербайджана в Марокко Назима Самедова в социальной сети X.

Дипломат сообщил об участии в выставке Morocco Airshow 2026, которая проходит 7–10 октября под высоким покровительством короля Марокко Мухаммеда VI.

По словам Самедова, в мероприятии участвуют около 200 представителей из 27 стран.

«Эта выставка подтверждает позиции Марокко в авиационной, оборонной и космической сферах. Прекрасная возможность для обмена мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Марокко», — говорится в публикации.