Зохраб Алиев: Авиационный и туристический потенциал Азербайджана значительно выше сегодняшних показателей

Директор AVIAPARTNER Зохраб Алиев - о том, как меняется современный пассажир, какие возможности открывает развитие авиации и туризма для Азербайджана и почему потенциал страны в этой сфере значительно выше сегодняшних показателей.

В интервью 1news.az он рассказал о новых авиамаршрутах, развитии региональной авиации, конкуренции на рынке, подготовке профессиональных кадров и роли международных авиакомпаний в расширении туристических возможностей Азербайджана. Отдельно Зохраб Алиев остановился на том, как авиационная отрасль проявляет себя в сложные периоды и какую ответственность несёт перед пассажирами.

Как меняется поведение современного пассажира?

Сегодня пассажир стал более информированным и требовательным. Важна не только цена, но и качество сервиса, удобство маршрута, безопасность и оперативная поддержка.

Мой многолетний опыт работы с международными авиационными и туристическими брендами показывает, что эти тенденции уже полностью актуальны и для Азербайджана.

Как вы оцениваете потенциал авиации и туризма Азербайджана?

Я считаю, что потенциал Азербайджана огромен и ещё далеко не полностью раскрыт. У нас есть выгодное географическое положение, современная инфраструктура, богатая культура, уникальная природа и возможности для круглогодичного туризма. Авиационный и туристический потенциал Азербайджана значительно выше сегодняшних показателей. Его развитие — важный вклад в экономику страны и привлечение инвестиций.

Особенно важно отметить большое внимание, которое уделяется этой сфере на государственном уровне. Под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева развитие ненефтяного сектора, в том числе туризма, является одним из важных направлений государственной политики.

Утверждённая Президентом Государственная программа развития туризма на 2026–2030 годы открывает новые возможности для развития регионов, привлечения туристов и инвестиций, расширения международного авиасообщения и более полного раскрытия туристического потенциала нашей страны.

Какой вклад в это развитие вносит Aviapartner?

Мы заинтересованы не только в развитии собственного бизнеса, но и авиационного и туристического рынка Азербайджана в целом.

Совместно с нашими международными партнёрами мы добились увеличения количества рейсов в Азербайджан, открыли три новых официальных офиса продаж и продолжаем инвестировать в развитие профессионального сообщества.

Отдельное внимание мы уделяем обучению и повышению квалификации сектора. Уже более 570 представителей туристической сферы прошли наши программы и профессиональное обучение. Наша задача — не только продавать авиационный продукт, но и делиться международным опытом, повышать профессиональный уровень партнёров и вместе развивать рынок.

Должен заметить и тот факт, что мы активно сотрудничаем ATAA и DTA, а также с местными СМИ, журналистами, блоггерами. Благодаря этому сотрудничеству популяризируются новые направления и формируется профессиональная информационная среда, которая также помогает раскрывать потенциальный туристический потенциал Азербайджана.

Хотелось бы воспользоваться случаем и выразить благодарность редакции 1news.az за внимание к авиационной и туристической отрасли Азербайджана, профессиональный подход и вклад в освещение перспектив развития нашего сектора.

Какую роль играет авиация в сложные периоды?

Последние события на Ближнем Востоке ещё раз показали, что авиация — это не только бизнес, но и большая ответственность перед людьми.

Один из представляемых нами брендов — flydubai — в сложный период продолжал выполнять рейсы по доступным направлениям. Благодаря сохранению авиасообщения многие люди, в том числе граждане разных стран, получили возможность вернуться домой.

Для нас это важный пример социальной и стратегической роли авиации.

Как вы оцениваете перспективы региональной авиации?

Для нас развитие регионов — это не просто планы. Мы уже вносим в него свой вклад.

Сегодня Pegasus Airlines выполняет рейсы не только в Баку, но и в Гянджу. Ранее и Pegasus Airlines, и flydubai выполняли рейсы в Габалу. Это конкретный пример того, как международная авиация способствует развитию регионов, увеличению туристического потока и созданию новых экономических возможностей.

Мы заинтересованы в дальнейшем расширении географии полётов и считаем развитие региональной авиации одним из важных направлений будущего.

Насколько важна конкуренция для развития рынка?

Здоровая конкуренция — один из главных факторов развития. Чем больше сильных авиакомпаний, новых маршрутов и профессиональных игроков работает на рынке, тем больше выигрывают пассажир, туризм и экономика страны.

Сегодня государство создаёт серьёзную основу для дальнейшего роста отрасли. Задача бизнеса — эффективно использовать эти возможности, привлекать международные бренды и инвестиции и создавать новые продукты для рынка.

Каким вы видите будущее авиации и туризма Азербайджана?

Работая много лет в авиации и туризме и имея международный практический опыт, я могу уверенно сказать: потенциал Азербайджана значительно выше наших сегодняшних показателей.

У нас есть государственная поддержка, современная инфраструктура, сильный человеческий капитал и выгодное географическое положение. Особое значение имеет внимание, которое Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев уделяет развитию туризма, регионов и международной транспортной связанности страны.

Спасибо за интервью!