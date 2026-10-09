Ильхам Алиев: За прошедшие годы СНГ утвердилось в качестве востребованной площадки для поддержания политического диалога

В этом году Содружество Независимых Государств отмечает свое тридцатипятилетие.

За прошедшие годы СНГ утвердилось в качестве востребованной площадки для поддержания политического диалога, развития взаимовыгодного сотрудничества и укрепления связей между нашими странами.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.