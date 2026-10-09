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Президент: Азербайджан готов принять на себя председательство в СНГ в 2028 году

Редакция 1news10:32 - Сегодня
Президент: Азербайджан готов принять на себя председательство в СНГ в 2028 году

Хотел бы выразить благодарность за поддержку решения о сопредседательстве Азербайджана в СНГ в 2027 году.

Мы расцениваем это как свидетельство высокого доверия к нашей стране и готовы активно участвовать в реализации общих задач.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе в Туркменбаши.

«Азербайджан также готов принять на себя председательство в СНГ в 2028 году и организовать заседание Совета глав государств СНГ осенью того же года», - подчеркнул глава государства.

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