На освобожденных от оккупации территориях расширена сфера применения налоговых и таможенных льгот

Увеличено количество видов экономической деятельности, для которых предусмотрено освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок, а также сырья и материалов на освобожденные от оккупации территории.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на министерство экономики.

Соответствующее решение принято Кабинетом министров Азербайджана 8 сентября 2026 года. Согласно документу, расширен перечень видов экономической деятельности, в рамках которых импортируемые техника, технологическое оборудование и установки, а также сырье и материалы освобождаются от уплаты НДС и таможенных пошлин.

В результате изменений перечень новых видов экономической деятельности, на которые распространяются льготы, пополнился следующими направлениями:

- Производство фармацевтической продукции;

- Производство электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии;

- Производство вина из винограда;

- Научные исследования и разработки;

- Переработка и консервирование мяса, мяса птицы, рыбы и молочной продукции, а также производство кормов для животных;

- Животноводство (разведение крупного рогатого скота и буйволов), а также разведение рыбы в пресноводных водоемах;

- Сортировка и упаковка сельскохозяйственной продукции.

С полным перечнем соответствующих видов экономической деятельности, на которые распространяются льготы, а также техники, технологического оборудования и установок, сырья и материалов, предусмотренных для импорта в рамках этих направлений, можно ознакомиться по ссылке. Отметим, что льготы распространяются исключительно на виды экономической деятельности, указанные в перечне.

Расширение сферы применения льгот создает дополнительные возможности для предпринимателей, работающих в таких отраслях, как сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, фармацевтика, возобновляемая энергетика и научные исследования. Это позволит оптимизировать инвестиционные и производственные затраты, повысить экономическую эффективность проектов и реализовывать новые бизнес-инициативы.

Отметим, что прием документов для получения льгот осуществляет Министерство экономики Азербайджана как в физической форме по адресу: город Баку, Наримановский район, проспект Гейдара Алиева, 155, так и в электронном виде по адресу электронной почты: [email protected].