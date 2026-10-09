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Общество

PASHA Bank поддерживает развитие молодёжи из уязвимых социальных групп

Редакция 1news12:33 - Сегодня
PASHA Bank поддерживает развитие молодёжи из уязвимых социальных групп

В рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) PASHA Bank продолжает поддерживать социальную инициативу «Gələcəyi birlikdə quraq!», направленную на раскрытие потенциала молодёжи из уязвимых социальных групп.

Инициатива реализуется Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики в партнёрстве с Care Group. Проект направлен на повышение возможностей трудоустройства 40 молодых людей в возрасте от 13 до 18 лет, проживающих в учреждениях интернатного типа для детей. Он призван помочь участникам лучше подготовиться к выходу на рынок труда, а также сделать осознанный и ответственный выбор будущей профессии.

На заключительном этапе программы будет проведена оценка результатов обучения каждого участника, приобретённых навыков, интересов и потенциала развития с целью определения индивидуальной траектории дальнейшего развития. В сотрудничестве с партнёрскими организациями для отдельных участников также будут рассмотрены возможности прохождения стажировок, участия в программах наставничества и перспективы дальнейшего трудоустройства.

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