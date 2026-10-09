 Silk Way West Airlines расширяет возможности цифрового бронирования посредством CargoAi | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Silk Way West Airlines расширяет возможности цифрового бронирования посредством CargoAi

Редакция 1news13:42 - Сегодня
Silk Way West Airlines расширяет возможности цифрового бронирования посредством CargoAi

Silk Way West Airlines расширяет возможности цифрового бронирования посредством CargoAi, предоставляя более чем 30 000 экспедиторам удобный онлайн-доступ к информации о доступных объемах грузовых перевозок и актуальных тарифах, а также к сервисам электронного бронирования на ключевых рынках США, Европы и Азии.

Развивая цифровое партнерство, о котором было объявлено на выставке Air Cargo China 2026 в Шанхае, авиакомпания теперь предоставляет возможность бронирования стандартных грузов, литиевых батарей и опасных грузов через CargoMART, а также прямого подключения к ведущим системам управления перевозками посредством CargoCONNECT. Это повышает прозрачность процессов, расширяет возможности автоматизации и упрощает доступ к услугам авиакомпании через различные цифровые платформы бронирования по всей ее маршрутной сети.

Новый этап сотрудничества знаменует собой дальнейшее развитие цифровой трансформации Silk Way West Airlines и отражает стратегию авиакомпании, направленную на расширение доступа к ее услугам и объемам грузовых перевозок через цифровые платформы, используемые экспедиторами по всему миру. Первоначальное соглашение о партнерстве заложило основу для повышения прозрачности тарифов и дальнейшего развития цифрового бронирования. Расширенная интеграция позволяет реализовать эти возможности в рамках более широкого цифрового предложения для клиентов.

Благодаря экосистеме CargoAi экспедиторы могут получать информацию о доступных объемах перевозок Silk Way West Airlines через различные цифровые платформы, что дает им больше гибкости при поиске тарифов, выборе доступных вариантов перевозки и управлении бронированиями. Интеграция с CargoMART и CargoCONNECT призвана повысить прозрачность процессов и уровень автоматизации, а также сделать взаимодействие с авиакомпанией более быстрым и удобным.

«Расширение нашей цифровой дистрибуции в розничном сегменте является важной частью дальнейшего совершенствования клиентского опыта, — отметил Вольфганг Майер, президент Silk Way West Airlines. — Благодаря партнерству с CargoAi экспедиторам предоставлен еще один удобный способ получать информацию о доступных объемах перевозок и тарифах, а также пользоваться нашими услугами через цифровые платформы, с которыми они работают ежедневно. Делая наши предложения более доступными и упрощая процесс бронирования, мы повышаем эффективность взаимодействия с клиентами и одновременно продолжаем развивать цифровые возможности нашей глобальной сети».

«Мы рады продолжать развитие нашего партнерства с Silk Way West Airlines, — отметил Матье Пето, основатель и генеральный директор CargoAi. — Объединяя специализированный парк широкофюзеляжных грузовых самолетов и глобальную маршрутную сеть Silk Way West Airlines с цифровой экосистемой CargoAi, мы делаем информацию об объемах перевозок и тарифах более доступной для экспедиторов на различных цифровых платформах бронирования. Расширенная интеграция создает дополнительные возможности для взаимодействия экспедиторов с Silk Way West Airlines и способствует дальнейшему цифровому развитию авиакомпании».

Развитие цифровых каналов продаж способствует повышению качества обслуживания клиентов, расширению доступа к объёмам грузовых перевозок и внедрению инновационных решений в рамках глобальной деятельности авиакомпании.

 

О Silk Way West Airlines

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Великого шелкового пути, Silk Way West Airlines выполняет сотни рейсов ежемесячно по всему миру на самолетах Boeing 777F, 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев. В соответствии со своей приверженностью принципам устойчивого развития и операционной эффективности Silk Way West Airlines планирует к 2030 году обновить свой авиапарк современными воздушными судами нового поколения, включая грузовые самолеты Boeing 777F, Boeing 777-8F и Airbus A350F, чтобы еще эффективнее отвечать растущим потребностям глобальной логистики.

Авиакомпания предоставляет комплексные услуги по грузовым авиаперевозкам более чем по 40 направлениям в Европе, странах СНГ, на Ближнем Востоке, в Азии и Америке, обеспечивая ежегодный грузооборот свыше 500 000 тонн.

Дополнительная информация представлена на сайте www.silkwaywest.com.

О CargoAi

CargoAi — ведущая специализированная компания в области искусственного интеллекта для индустрии грузовых авиаперевозок и одна из наиболее быстрорастущих цифровых платформ отрасли, способствующая развитию и объединению грузовой логистической экосистемы за счет инновационных решений. Компания, возглавляемая экспертами авиационной отрасли, предлагает комплексную экосистему цифровых решений, направленных на упрощение процессов закупок, бронирования, интеграции, платежей и внедрения принципов устойчивого развития.

CargoAi объединяет передовые технологические стандарты, высокую эффективность реализации решений и комплексное видение цифровой трансформации грузовой отрасли. Экосистема компании позволяет авиакомпаниям и экспедиторам получать доступ к тарифам, электронному бронированию, отслеживанию грузов и инструментам цифрового взаимодействия через различные платформы и системы.

Опираясь на обширную сеть подключений к данным авиакомпаний, экспедиторов, операторов наземного обслуживания и аэропортов в режиме реального времени, CargoAi также использует инструменты интеллектуальных агентов на базе искусственного интеллекта для автоматизации процессов формирования коммерческих предложений, бронирования и управления грузовыми отправками.

Посредством CargoWALLET CargoAi также предлагает технологичное платежное решение для грузовой отрасли, разработанное для обеспечения быстрых и безопасных международных расчетов более чем в 150 странах и 47 валютах.

В 2026 году CargoAi была удостоена трех престижных отраслевых наград: Solution Provider of the Year от Air Cargo Week, Best Air Cargo Technology Ecosystem 2026 и Air Cargo Digital Transformation Leader Award 2026. Эти награды подтверждают лидерство компании, ее постоянную инновационную деятельность и значительный вклад в цифровую трансформацию мировой индустрии грузовых авиаперевозок.

CargoAi также является участником CargoTech, миссия которого заключается в создании комплексной платформы для цифровой трансформации индустрии грузовых авиаперевозок. Штаб-квартира CargoAi расположена в Сингапуре, при этом команды компании работают на всех континентах.

Дополнительная информация представлена на сайте CargoAi: www.cargoai.co.

Поделиться:
314

Актуально

Хроника

В Туркменбаши прошла встреча Ильхама Алиева с Масудом Пезешкианом - ФОТО

Общество

В Баку движение на перекрестке проспекта Гейдара Алиева ограничат на три ночи

Политика

Ильхам Алиев: площадь Каспийского моря сократилась более чем на 20 тыс. кв. км

Хроника

В городе Туркменбаши состоялся Каспийский экологический саммит в расширенном ...

Общество

История легендарной песни «Ayrılıq», получившей новый виток популярности после сериала «Sevdan Bir Ateş» - ВИДЕО 

Массовое отравление в Бейлагане: в больницу доставлены 14 человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Купальник, национальность и личные данные: на что переключился владелец Karabakh Fitness

В Баку движение на перекрестке проспекта Гейдара Алиева ограничат на три ночи

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

В Баку убит школьник

На горизонте - первый всадник: Имя ему - Чума? Что известно о ситуации в Иркутске - объясняет эксперт

В Баку перед школой убит 18-летний юноша - подозреваемый задержан - ОБНОВЛЕНО

Эрдоган открыл бульвар «Азербайджан»

Последние новости

История легендарной песни «Ayrılıq», получившей новый виток популярности после сериала «Sevdan Bir Ateş» - ВИДЕО 

Сегодня, 15:32

Главы государств СНГ приняли Заявление о сохранении исторической памяти

Сегодня, 15:25

Массовое отравление в Бейлагане: в больницу доставлены 14 человек - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:17

Купальник, национальность и личные данные: на что переключился владелец Karabakh Fitness

Сегодня, 15:15

Саудовская Аравия выдвинула условие для перемирия с хуситами

Сегодня, 15:10

В Баку движение на перекрестке проспекта Гейдара Алиева ограничат на три ночи

Сегодня, 15:05

В правящей партии Грузии отметили обесценивание функции Европарламента

Сегодня, 14:53

Германия вышла из совместного с Францией проекта по разработке танка MGCS

Сегодня, 14:50

2029 год объявлен в СНГ Годом транспортной связанности

Сегодня, 14:45

В Туркменбаши прошла встреча Ильхама Алиева с Масудом Пезешкианом - ФОТО

Сегодня, 14:42

Путин заявил о разработке программы изучения Каспийского моря до 2030 года

Сегодня, 14:40

Крупная растрата в Retro Holding: есть арестованный

Сегодня, 14:34

Путин и Алиев вместе покинули зал заседаний по завершении Каспийского саммита

Сегодня, 14:32

Зелим Коцоев завершил выступление на ЧМ по дзюдо на стадии 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:30

Ильхам Алиев: площадь Каспийского моря сократилась более чем на 20 тыс. кв. км

Сегодня, 14:25

В поселке Сахиль на рабочем месте умер водитель

Сегодня, 14:17

Белый дом назвал новое предложение по украинскому урегулированию всесторонним

Сегодня, 14:13

На зданиях торгпредставительств Азербайджана за рубежом установят флаг, герб и табличку

Сегодня, 14:10

В городе Туркменбаши состоялся Каспийский экологический саммит в расширенном составе - ФОТО

Сегодня, 14:02

В этом году в Азербайджане в ДТП погибло 9 велосипедистов

Сегодня, 14:00
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55