Silk Way West Airlines расширяет возможности цифрового бронирования посредством CargoAi, предоставляя более чем 30 000 экспедиторам удобный онлайн-доступ к информации о доступных объемах грузовых перевозок и актуальных тарифах, а также к сервисам электронного бронирования на ключевых рынках США, Европы и Азии.

Развивая цифровое партнерство, о котором было объявлено на выставке Air Cargo China 2026 в Шанхае, авиакомпания теперь предоставляет возможность бронирования стандартных грузов, литиевых батарей и опасных грузов через CargoMART, а также прямого подключения к ведущим системам управления перевозками посредством CargoCONNECT. Это повышает прозрачность процессов, расширяет возможности автоматизации и упрощает доступ к услугам авиакомпании через различные цифровые платформы бронирования по всей ее маршрутной сети.

Новый этап сотрудничества знаменует собой дальнейшее развитие цифровой трансформации Silk Way West Airlines и отражает стратегию авиакомпании, направленную на расширение доступа к ее услугам и объемам грузовых перевозок через цифровые платформы, используемые экспедиторами по всему миру. Первоначальное соглашение о партнерстве заложило основу для повышения прозрачности тарифов и дальнейшего развития цифрового бронирования. Расширенная интеграция позволяет реализовать эти возможности в рамках более широкого цифрового предложения для клиентов.

Благодаря экосистеме CargoAi экспедиторы могут получать информацию о доступных объемах перевозок Silk Way West Airlines через различные цифровые платформы, что дает им больше гибкости при поиске тарифов, выборе доступных вариантов перевозки и управлении бронированиями. Интеграция с CargoMART и CargoCONNECT призвана повысить прозрачность процессов и уровень автоматизации, а также сделать взаимодействие с авиакомпанией более быстрым и удобным.

«Расширение нашей цифровой дистрибуции в розничном сегменте является важной частью дальнейшего совершенствования клиентского опыта, — отметил Вольфганг Майер, президент Silk Way West Airlines. — Благодаря партнерству с CargoAi экспедиторам предоставлен еще один удобный способ получать информацию о доступных объемах перевозок и тарифах, а также пользоваться нашими услугами через цифровые платформы, с которыми они работают ежедневно. Делая наши предложения более доступными и упрощая процесс бронирования, мы повышаем эффективность взаимодействия с клиентами и одновременно продолжаем развивать цифровые возможности нашей глобальной сети».

«Мы рады продолжать развитие нашего партнерства с Silk Way West Airlines, — отметил Матье Пето, основатель и генеральный директор CargoAi. — Объединяя специализированный парк широкофюзеляжных грузовых самолетов и глобальную маршрутную сеть Silk Way West Airlines с цифровой экосистемой CargoAi, мы делаем информацию об объемах перевозок и тарифах более доступной для экспедиторов на различных цифровых платформах бронирования. Расширенная интеграция создает дополнительные возможности для взаимодействия экспедиторов с Silk Way West Airlines и способствует дальнейшему цифровому развитию авиакомпании».

Развитие цифровых каналов продаж способствует повышению качества обслуживания клиентов, расширению доступа к объёмам грузовых перевозок и внедрению инновационных решений в рамках глобальной деятельности авиакомпании.

О Silk Way West Airlines

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Великого шелкового пути, Silk Way West Airlines выполняет сотни рейсов ежемесячно по всему миру на самолетах Boeing 777F, 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев. В соответствии со своей приверженностью принципам устойчивого развития и операционной эффективности Silk Way West Airlines планирует к 2030 году обновить свой авиапарк современными воздушными судами нового поколения, включая грузовые самолеты Boeing 777F, Boeing 777-8F и Airbus A350F, чтобы еще эффективнее отвечать растущим потребностям глобальной логистики.

Авиакомпания предоставляет комплексные услуги по грузовым авиаперевозкам более чем по 40 направлениям в Европе, странах СНГ, на Ближнем Востоке, в Азии и Америке, обеспечивая ежегодный грузооборот свыше 500 000 тонн.

Дополнительная информация представлена на сайте www.silkwaywest.com.

О CargoAi

CargoAi — ведущая специализированная компания в области искусственного интеллекта для индустрии грузовых авиаперевозок и одна из наиболее быстрорастущих цифровых платформ отрасли, способствующая развитию и объединению грузовой логистической экосистемы за счет инновационных решений. Компания, возглавляемая экспертами авиационной отрасли, предлагает комплексную экосистему цифровых решений, направленных на упрощение процессов закупок, бронирования, интеграции, платежей и внедрения принципов устойчивого развития.

CargoAi объединяет передовые технологические стандарты, высокую эффективность реализации решений и комплексное видение цифровой трансформации грузовой отрасли. Экосистема компании позволяет авиакомпаниям и экспедиторам получать доступ к тарифам, электронному бронированию, отслеживанию грузов и инструментам цифрового взаимодействия через различные платформы и системы.

Опираясь на обширную сеть подключений к данным авиакомпаний, экспедиторов, операторов наземного обслуживания и аэропортов в режиме реального времени, CargoAi также использует инструменты интеллектуальных агентов на базе искусственного интеллекта для автоматизации процессов формирования коммерческих предложений, бронирования и управления грузовыми отправками.

Посредством CargoWALLET CargoAi также предлагает технологичное платежное решение для грузовой отрасли, разработанное для обеспечения быстрых и безопасных международных расчетов более чем в 150 странах и 47 валютах.

В 2026 году CargoAi была удостоена трех престижных отраслевых наград: Solution Provider of the Year от Air Cargo Week, Best Air Cargo Technology Ecosystem 2026 и Air Cargo Digital Transformation Leader Award 2026. Эти награды подтверждают лидерство компании, ее постоянную инновационную деятельность и значительный вклад в цифровую трансформацию мировой индустрии грузовых авиаперевозок.

CargoAi также является участником CargoTech, миссия которого заключается в создании комплексной платформы для цифровой трансформации индустрии грузовых авиаперевозок. Штаб-квартира CargoAi расположена в Сингапуре, при этом команды компании работают на всех континентах.

Дополнительная информация представлена на сайте CargoAi: www.cargoai.co.