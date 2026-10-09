 Ильхам Алиев: Важно сохранять Каспий пространством мира, стабильности и конструктивного партнерства - ДОПОЛНЕНО | 1news.az | Новости
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Ильхам Алиев: Важно сохранять Каспий пространством мира, стабильности и конструктивного партнерства - ДОПОЛНЕНО

Редакция 1news13:58 - Сегодня
Ильхам Алиев: Важно сохранять Каспий пространством мира, стабильности и конструктивного партнерства - ДОПОЛНЕНО

Очевидно, что снижение уровня Каспия связано не только с климатическими изменениями.

Одной из главных причин является сокращение речного стока и антропогенные факторы, связанные с хозяйственной деятельностью.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на Каспийском экологическом саммите в Туркменбаши.

Вместе с тем глава государства отметил необходимость оценивать возможные долгосрочные последствия происходящих изменений и уже сегодня учитывать их при принятии решений. Он подчеркнул, что такой подход позволит своевременно принимать необходимые меры и минимизировать последствия дальнейшего снижения уровня моря.

«Считаем, что необходимая правовая основа, научный потенциал и опыт взаимодействия создают хорошую основу для достижения конкретных практических результатов», - сказал Президент Азербайджана.

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Еще в 2022 году на шестом Каспийском саммите в Ашхабаде в контексте обмеления Каспийского моря я предложил создать специальные экспертные группы для выявления причин обмеления и определения мер по предотвращению дальнейшего снижения уровня моря.

Прошедшие годы подтвердили актуальность этой инициативы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на Каспийском экологическом саммите в Туркменбаши.

«Нам необходимо перейти от общего обсуждения проблемы к созданию постоянно действующего механизма сотрудничества и контроля за выполнением принятых решений», - сказал глава государства, подчеркнув необходимость определить прежде всего весь комплекс факторов, влияющих на снижение уровня Каспийского моря, и иметь объективную научную оценку дальнейшего развития ситуации.

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Одной из наиболее серьезных проблем Каспия является его обмеление.

Снижение уровня Каспийского моря продолжается уже многие годы. К сожалению, в последнее время этот процесс заметно ускорился, и ситуация продолжает ухудшаться. Наблюдается существенное сокращение акватории. Общая площадь морской поверхности уже уменьшилась более чем на 20 тысяч квадратных километров.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на Каспийском экологическом саммите в Туркменбаши.

Глава государства подчеркнул, что при сохранении нынешней тенденции последствия могут иметь катастрофический характер. Он отметил, что проблема обмеления имеет не только экологическое измерение. «Снижение уровня моря непосредственно затрагивает интересы наших государств, влияет на жизнь людей в прибрежных районах, экономику, транспорт. Мы видим, как отступает береговая линия, меняется экосистема, возникают проблемы в работе портов и других объектов прибрежной инфраструктуры. Вследствие снижения уровня Каспийского моря только в азербайджанской части Каспия образовалось около 30 тысяч гектаров суши», - сказал Президент Азербайджана.

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Сохранение уникальной экосистемы Каспия является общей задачей всех прикаспийских государств.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на Каспийском экологическом саммите в Туркменбаши.

Подчеркнув, что за прошедшие годы прикаспийскими странами была сформирована широкая договорно-правовая база, глава государства сказал, что Азербайджан является участником практически всех пятисторонних международно-правовых документов. Президент Ильхам Алиев также отметил историческое значение подписанной в 2018 году Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, указав, что она стала результатом многолетней совместной работы пяти прикаспийских государств.

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Сегодня экономическое и стратегическое значение Каспия возрастает еще больше.

Через Каспий проходят важные транспортные и энергетические маршруты, реализуются крупные международные проекты.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на Каспийском экологическом саммите в Туркменбаши.

«В этих условиях принципиально важно сохранять Каспий пространством мира, стабильности и конструктивного партнерства. Это отвечает интересам всех прикаспийских государств и создает необходимые условия для дальнейшего развития нашего сотрудничества», - подчеркнул глава государства.

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