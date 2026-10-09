Ильхам Алиев: площадь Каспийского моря сократилась более чем на 20 тыс. кв. км

Обмеление Каспийского моря в последнее время заметно ускорилось, площадь морской поверхности уже уменьшилась более чем на 20 тыс. кв. км.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Каспийском экологическом саммите в Туркменбаши.

«Снижение уровня Каспийского моря продолжается уже многие годы. К сожалению, в последнее время этот процесс заметно ускорился, и ситуация продолжает ухудшаться. Наблюдается существенное сокращение акватории: общая площадь морской поверхности уже уменьшилась более чем на 20 тыс. кв. км», — сказал Алиев.

При сохранении нынешней тенденции последствия «могут иметь катастрофический характер», добавил президент Азербайджана. По его словам, проблема обмеления затрагивает не только экологию, но и экономику, транспорт и жизнь людей в прибрежных районах. «Мы видим, как отступает береговая линия, меняется экосистема, возникают проблемы в работе портов и других объектов прибрежной инфраструктуры», — отметил президент.

Ильхам Алиев уточнил, что только в азербайджанской части Каспия вследствие снижения уровня моря образовалось около 30 тыс. га суши.

Источник: ТАСС