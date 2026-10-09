Крупная растрата в Retro Holding: есть арестованный

В Азербайджане арестовано должностное лицо ООО Retro Holding, выступающего импортером в ряде сфер, включая рынок живого скота.

Как сообщает Qafqazinfo, главный специалист компании Руфат Галиб оглу Сафиев обвиняется в присвоении средств в крупном размере.

Уголовное дело расследовалось на основании постановления о передаче материалов в Главном управлении полиции города Баку.

В ходе следствия было установлено, что ответственный сотрудник Retro Holding Р.Сафиев присвоил 1.5 млн манатов, выделенных на закупку живого скота из зарубежных стран. Ему предъявлено обвинение по статье 179.4 (присвоение в особо крупном размере) Уголовного кодекса, в отношении его избрана мера пресечения в виде ареста.

Предварительное следствие по делу завершено, в скором времени начнется судебный процесс. В случае признания вины ему грозит до 14 лет лишения свободы.