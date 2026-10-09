Германия вышла из совместного с Францией проекта по разработке танка MGCS

Германия приняла решение выйти из совместного с Францией проекта по созданию боевого танка будущего MGCS (Main Ground Combat System).

Об этом сообщил начальник Главного штаба ВС Франции Фабьен Мандон в четверг на слушаниях в Национальном собрании (нижняя палата парламента).

«Это не полный провал, это важный выбор Германии. Наши сухопутные войска в течение нескольких лет совместно разрабатывали концепцию будущего боевого танка», — приводит его слова телеканал BFMTV. «Основные принципы создания танка утверждены, эта работа не была напрасной», — сказал Мандон, при этом признав, что «с точки зрения промышленности это не очень хорошая новость».

Как пишет BFMTV, проект MGCS сопровождался постоянными задержками и разногласиями между участниками. Противоречия касались распределения задач между французскими и немецкими компаниями, финансирования программы и выбора технологий, вследствие чего график реализации постепенно сдвигался.

Телеканал также отмечает, что выход ФРГ из проекта произошел через четыре месяца после закрытия франко-германского проекта по созданию европейского истребителя нового поколения FCAS (Future Combat Air System), разработка которого была прекращена летом 2026 года.

Проект MGCS был запущен в 2017 году для разработки основного боевого танка, который бы пришел на замену Leclerc во французской армии и танков Leopard 2 в армии ФРГ. Однако, как отмечает Agence France-Presse, после присоединения к проекту немецкой Rheinmetall в 2019 году разработка затормозилась из-за разногласий промышленного и политического характера между французскими и немецкими участниками. Кроме того, немецкие компании работают над собственным танком Leopard 3, первые образцы которого планируется принять на вооружение в начале 2030-х годов, в то время как достижение боеготовности танка MGCS ожидалось не ранее 2040-х годов.

Источник: ТАСС