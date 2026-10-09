Страны СНГ объединят усилия в борьбе с киберпреступностью

Страны Содружества Независимых Государств объединят усилия в борьбе с киберпреступностью.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на заседании Совета глав государств СНГ в туристической зоне «Аваза» подписана Концепция развития информационного взаимодействия в сфере противодействия ИТ-преступлениям.

Документ разработан в рамках реализации Межгосударственной программы борьбы с преступностью на 2024–2028 годы и Плана Совета министров внутренних дел СНГ по борьбе с киберугрозами.

Концепция определяет правовые, организационные и научно-методические основы сотрудничества правоохранительных органов стран Содружества. Она предусматривает совершенствование нормативно-правовой базы, проведение регулярных экспертных консультаций, совместных исследований и обмен профессиональным опытом.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет создание межгосударственного банка данных цифровых следов преступлений, а также внедрение автоматизированных каналов для их оперативной передачи.

Кроме того, страны СНГ сформируют общий депозитарий материалов и лучших практик, направленных на предупреждение правонарушений в сфере высоких технологий.