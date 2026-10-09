Суд отказался смягчить меру пресечения Гагику Царукяну

Апелляционный суд Армении отклонил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении лидера партии «Процветающая Армения», предпринимателя Гагика Царукяна.

Об этом на пресс-конференции Совета по защите Царукяна сообщила его пресс-секретарь Ивета Тоноян.

«Накануне суд в очередной раз отклонил ходатайство об изменении меры пресечения. Следствие завершено, дело перешло на стадию судебного разбирательства. Первое заседание назначено на 15 октября, 14:00», — сказала Тоноян.

Царукян обвиняется в организации мошенничества и отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, в 2022–2024 годах действовавшая под его руководством группа под предлогом развития торгово-экономических связей между Арменией и Ираном создавала совместные структуры с участием граждан Ирана, в том числе Армяно-иранскую торговую палату. В результате предполагаемой мошеннической схемы государству, по данным следствия, был причинен ущерб на сумму более $21 млн.

Еще один эпизод касается сделки по поставке топлива. По версии следствия, Царукян совместно с другим лицом организовал мошенническое хищение $934 тыс. у гражданина Ирана.

Отдельное уголовное производство возбуждено по делу о незаконной охоте на диких животных и птиц.

В ходе обысков в особняке бизнесмена были обнаружены три льва, четыре тигра и 190 чучел животных и птиц.

Животных усыпили для транспортировки: тигров доставили в Ереванский зоопарк, одна из львиц после усыпления погибла. По версии следствия, ущерб окружающей среде от незаконной охоты превысил $81 тыс.

Кроме того, после ареста Царукяна в отношении него было инициировано уголовное производство по признакам уклонения от уплаты налогов.