На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в Туркменистан

На официальных страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в Туркменистан.

В публикации говорится:

"Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан (08-09.10.2026)".