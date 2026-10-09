На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в Туркменистан
На официальных страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры рабочего визита главы государства в Туркменистан.
В публикации говорится:
"Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан (08-09.10.2026)".
Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana işgüzar səfəri (08-09.10.2026) https://t.co/K557q3jRrI — İlham Əliyev (@azpresident) October 9, 2026
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