Путин и Трамп обсудили российско-украинский конфликт и ситуацию вокруг Ирана

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 9 октября обсудили перспективы урегулирования российско-украинского конфликта, ситуацию вокруг Ирана и вопросы двусторонних отношений.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на официальный сайт президента России, значительное внимание в ходе переговоров было уделено вопросам мировой энергетики.

Российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки, выразив уверенность, что это положительно отразится на глобальной экономике.

Кроме того, стороны договорились продолжить личные контакты между президентами, а также сотрудничество между президентскими администрациями, специальными службами и другими ведомствами двух стран.