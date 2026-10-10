Flightradar: самолет JetSmart подал сигнал бедствия у берегов Чили

Пассажирский авиалайнер A321-271NX авиакомпании JetSmart Airlines подал сигнал бедствия у берегов Чили, следует из данных сервиса Flightradar.



По его информации, лайнер вылетел из Сантьяго и направлялся в перуанский город Трухильо, но вскоре после взлета передал сигнал Squawk 7700, что свидетельствует о чрезвычайной ситуации на борту.

Отмечается, что было принято решение перенаправить самолет в аэропорт чилийского города Антофагаста. По состоянию на 08:30 мск он летит в сторону Антофагасты.

Источник: ТАСС