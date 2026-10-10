В Агджабединском районе житель Лачына утонул в озере

В Агджабединском районе зафиксирован трагический случай.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Unikal, инцидент произошёл на озере, расположенном на территории Тахта Кёрпу (посёлок для бывших вынужденных переселенцев из Лачынского района).

Уроженец села Финга Лачынского района Рафиг Алиев (1974 г.р.) во время рыбалки утонул в водоёме.

Тело мужчины было извлечено из воды проходившими мимо местными жителями и передано соответствующим структурам.

По данному факту проводится расследование.