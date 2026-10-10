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Общество

Шантажировал женщину видеокадрами и был арестован

Редакция 1news14:45 - Сегодня
Шантажировал женщину видеокадрами и был арестован

В Баку арестован молодой человек, шантажировавший женщину.

Как сообщает 1news.az, инцидент произошел в Сабунчинском районе столицы.

Мужчина, познакомившийся с женщиной через интернет, встретился с ней в отеле и снял её на видео. Затем, отправив кадры женщине и угрожая их распространением, он дважды получил от неё деньги (20 и 80 манатов соответственно).

После того как женщина обратилась с жалобой в полицию, С. Мамедов (имя условное) был арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 182 (Вымогательство) Уголовного кодекса.

Материалы дела были направлены на рассмотрение в Сабунчинский районный суд. В суде выяснилось, что в материалах уголовного дела имеются недочёты. По этой причине дело не было рассмотрено, а материалы были возвращены в прокуратуру Сабунчинского района.

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