Завтра в Азербайджане ожидается до 25 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 16-19°, днем 20-24° тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем 50-55%.

В регионах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Ночью и утром в отдельных местах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 13-17° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.