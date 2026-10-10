В Лянкяране сильный ветер привёл к ряду последствий, повалено около 15 крупных деревьев

В Лянкяране после града наблюдались сильный ветер и дождь. Жителям нанесён значительный ущерб.

Как сообщает 1news.az, сегодня примерно с 09:00 утра в сёлах Лянкяранского района выпал град. Град, продолжавшийся около 4–5 минут, наблюдался преимущественно в сёлах Сепаради, Тюкявиля, Зёвля, Шагласер, Болади, посёлке Нариманабад и городе Лиман.

После града на территории прошёл ливень, поднялся сильный ветер.

Сильный ветер нанёс значительный ущерб преимущественно селу Зёвля. Около 15 крупных деревьев повалились на дорогу. Дорога оставалась недоступной около часа. С помощью доставленной на место тяжёлой техники деревья убрали с дороги, движение восстановлено. Упавшие деревья также повредили электросети села, линии интернета и газоснабжения. В настоящее время село остаётся без электричества.

Отметим, что дождь в районе прекратился, погода прояснилась.