В Турции хотят ввести продажу сигарет по удостоверению личности

Власти Турции планируют обязать покупателей предъявлять удостоверение личности при покупке сигарет.



Соответствующий законопроект намерены внести в парламент в ближайшие несколько недель, заявил министр здравоохранения республики Кемаль Мемишоглу.

«Продажа сигарет будет осуществляться по удостоверению личности. Будет действовать требование об указании идентификационного номера», — заявил министр.

По словам Мемишоглу, законопроект предусматривает введение новых правил продажи табачной продукции. Документ планируется представить парламенту в течение нескольких недель.

По словам министра, в прошлом году в Турции продали около 160 миллиардов сигарет, что соответствует примерно 8 миллиардам пачек. Он оценил годовой оборот рынка в 20–30 миллиардов долларов.