США ввели санкции против МУС после присуждения Нобелевской премии мира Нави Пиллэй - ВИДЕО

Вашингтон объявил о введении масштабных санкций против Международного уголовного суда (МУС) спустя всего несколько часов после того, как бывшая судья МУС Наванетхем «Нави» Пиллэй была удостоена Нобелевской премии мира.

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал решение Нобелевского комитета, назвав присуждение премии Пиллэй «позором» и «несмываемым пятном» на Норвегии. По его словам, награды Соединенные Штаты заслуживали больше других.

Ранее Нави Пиллэй, бывший верховный комиссар ООН по правам человека, возглавляла комиссию, которая пришла к выводу о совершении Израилем геноцида в Газе. Резкое неприятие со стороны Белого дома вызвано также ордерами МУС на арест израильских чиновников, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, и расследованием действий американских военных в Афганистане.